شكرا لبحثكم عن خبر شركات ومحلات صرافة بصنعاء ترفض تسليم الحوالات الواردة من خارج اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رفضت شركات ومحلات صرافة بالعاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، تسليم الحوالات الخارجية بالريال السعودي والدولار. وقال مواطنون إن بعض محلات وشركات الصرافة ترفض تسليم الحوالات الخارجية بالريال السعودي والدولار، وتسلمها بالريال اليمني. وبينت المصادر بأن محال وشركات أخرى تسلم تلك الحوالات بمبالغ من فئة مائة ريال سعودي وترفض تسليم فئة 500 ريال. وكانت المليشيا الحوثية بدأت حملة ضد شركات ومحلات الصرافة أغلقت خلالها 50 شركة ومحل صرافة خلال الأسبوع الجاري. صنعاء الحوالات الخارجية

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