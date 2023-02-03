شكرا لبحثكم عن خبر الطاهش يأكل بائع متجول في محافظة إب وسط اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قام حيوان مفترس بأكل بائع ايسكريم بمحافظة إب. وذكر مصدر محلي أن ضبع (طاهش) أكل بائع ايسكريم، يوم أمس في قرية وادي المعقاب، مديرية العدين. وانتشرت الحيوانات المفترسة في معظم المحافظات خلال السنوات الأخيرة بفعل هجرتها أثناء سنوات الحرب.

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