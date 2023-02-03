شكرا لبحثكم عن خبر هل يرتعش جفنك؟ ثلاث علامات تشير إلى أن الوخز قد يكون شيئًا خطيرًا - راجع الطبيب في أسرع وقت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يمكن أن تكون التشنجات طويلة الأمد علامة على حالات خطيرة إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى.

يصف عضل عضلي الجفن تقلصات مستمرة تسبب تشنجات طفيفة في الجفن ، بشكل عام الجزء السفلي. الأعراض عابرة بالنسبة لمعظم الناس ، لكن بعض الأفراد يجدون أنفسهم متأثرين لأسابيع. على الرغم من أن أسباب الحالة غير مفهومة جيدًا ، إلا أن وجود أعراض أخرى قد يستدعي زيارة طبيبك العام.

تشرح كليفلاند كلينيك : "تشنجات العين عادة ما تكون مصدر إزعاج بسيط وعادة ما يكون بنفس السرعة التي تحدث بها" وفقا لصحيفة أكسبريس البريطانية.

"في كثير من الأحيان ، تكون مجرد علامة على أنك بحاجة إلى قضاء بعض الوقت في فك الضغط والتخلص من التوتر.

"في المناسبات النادرة جدًا حيث يشير ارتعاش الجفن إلى شيء خطير ، اعتبره دليلاً لمساعدتك في الحصول على الرعاية الصحية التي تحتاجها."

على الرغم من أن التشنجات المتفرقة شائعة نسبيًا بين عامة السكان ، إلا أنها يمكن أن تصبح مصدر إزعاج بمرور الوقت.

تذكر عيادة كليفلاند أن هناك العديد من العلامات التي قد تستدعي زيارة طبيبك العام.

وتشمل هذه:

ارتعاش يستمر أكثر من بضعة أيام

تشنجات في أجزاء أخرى من الجسم

ضعف أو تدلى الجفن أو ازدواج الرؤية.

إذا ظهرت العين باللون الأحمر ، أو تورم الجفون ، أو ظهرت أعراض أخرى مثل الدوار ، فقد يتطلب ذلك أيضًا عناية طبية.

الأشخاص الذين يعانون فقط من ارتعاش العين هم أكثر عرضة للتشنجات المتقطعة الناجمة عن الإجهاد.

تم ربط بعض الأسباب الخطيرة أيضًا بتشنجات الجفن ، بما في ذلك أمراض المناعة الذاتية واضطرابات الحركة والأورام السرطانية.

خلل التوتر العضلي ، على سبيل المثال ، هو مصطلح طبي يصف مجموعة من اضطرابات الحركة التي تؤدي إلى تقلصات وانقباضات العضلات.

توجد عدة أنواع فرعية من خلل التوتر العضلي ، ولكن تلك التي غالبًا ما ترتبط بوجود تشنجات في العين هي تشنج الجفن وخلل التوتر العضلي في عنق الرحم.

يؤدي خلل التوتر العضلي العنقي إلى تشنج وإمالة عضلات الرقبة بطريقة غير عادية ، مما يؤثر على كلتا العينين أيضًا في بعض الحالات.

تشرح كلية الطب بجامعة هارفارد أنه في حالة تشنج الجفن ، "يتسبب خلل التوتر العضلي في الجفن [...] في ارتعاش لا إرادي وقوة الجفن عن كثب".

على الرغم من أن خلل التوتر العضلي ليس مميتًا ، إلا أن المشكلات المتعلقة بالظروف المذكورة أعلاه قد تكون مهددة للحياة إذا تم تجاهلها.

سبب آخر محتمل للوخز هو تآكل القرنية ، والذي يصف خدشًا صغيرًا على النافذة في الجزء الأمامي من العين بسبب الإصابة.

يقول مستشفى مورفيلدز للعيون: "تشمل الأسباب الشائعة خدش الظفر للعين ، والمشي في شيء ما ، واللياقة في العين ، خاصةً إذا تم فرك العين بعد ذلك".

يتمثل العرض الرئيسي لسحجات القرنية في الألم ، ولكن قد يعاني المرضى أيضًا من احمرار وحساسية للضوء وغثيان.

في بعض الأحيان ، يمكن أن يسبب ورم في الدماغ مشاكل بصرية إذا تأثر الفص الصدغي أو جذع الدماغ أو الفص القذالي.

يوضح مركز موفيت للسرطان: “ارتعاش العين هو مؤشر واضح آخر على وجود ورم في المخ.

"بينما يمكن أن تحدث بعض التغييرات في الرؤية بشكل تدريجي ، يجب مناقشة أي تغييرات مفاجئة على الفور مع الطبيب".