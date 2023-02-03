شكرا لبحثكم عن خبر مفيد لمرضى السكري.. خبيرة تغذية تكشف ”فوائد مذهلة” للعصيد اليمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت خبيرة التغذية والمأكولات اليمنية صفاء حبيب، أن للعصيد اليمني قيمة غذائية كبيرة جدًا، ويمكن استخدام أكثر من نوع من الحبوب في هذه الأكلة، وكل نوع منها له قيمته الغذائية المثالية.

وأوضحت الخبيرة خلال حديث، للتلفزيون العربي أن العصيد يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن والألياف، لافتة إلى أن هذه الوجبة مفيدة للحوامل، كما أنها مفيدة للأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية، ولمرضى السكري.

واشارت صفاء حبيب، إلى أن البعض يتناول "أكلة العصيد" للتركيز على عملية التمثيل الغذائي وللاستفادة من القيمة الغذائية التي تحتويها.

وتوضح الخبيرة في التغذية والمأكولات اليمنية أن العصيد وجبة لذيذة ومشبعة ولا تؤثر على الأشخاص الذين يتناولونها بشكل يومي، لعدم احتوائها على كميات كبيرة من الدهون، كما أنها تساعد على الحفاظ على جسم سليم.

ويقبل اليمنيون على هذه الوجبة في ظل تراجع الوضع الاقتصادي في البلاد، وبسبب انخفاض سعر مكوناتها التي هي عبارة عن ماء ودقيق وزيت وملح وهي متوفرة في كل منزل.