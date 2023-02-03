اليمن.. وزير الخارجية يُقر بوجود مباحثات سعودية - حوثية ويلمح إلى فشلها

المنامة - ياسر ابراهيم - أقر وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، الخميس، وجود جهود إقليمية ودولية بين التحالف والحوثيين، لتنفيذ بعض بنود الهدنة الأممية، وذلك في أول تصريح حكومي بهذا الشأن.

جاء ذلك في تصريحات لقناة "الحدث" السعودية، مؤكدا أن "هناك جهود إقليمية لتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بتنفيذ بعض بنود الهدنة الأممية"، وألمح إلى فشلها، مؤكدا أنها لم تثمر عن شيء حتى اللحظة.

وقال بن مبارك، إن مليشيا الحوثي مستمرة في خروقاتها بجبهات القتال، ومواصلتها الضغط على الاقتصاد والاستيلاء على الموارد، ونهب إيرادات ميناء الحديدة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن مليشيا الحوثي، جمدت ملف الأسرى وهو ملف مسكوت عنه، وكان أحد أبرز ملفات اتفاق استكهولوم، ولم يعد المجتمع الدولي مهتم فيه أو يتحدث عنه.

وكانت مصادر سياسية قد تحدثت عن مباحثات سعودية حوثية تجري بشأن الحل السياسي في اليمن بوساطة عمانية، وسط تجاهل تام للحكومة والمجلس الرئاسي.