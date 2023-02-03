اليمن.. البنك المركزي يعلن إطلاق شبكة موحدة للحوالات النقدية قريبًا

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس بعدن، الخميس، إطلاق الشبكة الموحدة للحوالات خلال الفترة المقبلة، وذلك في أعقاب نشر قواعد بيانات إحدى شركات الصرافة للحوالات غير المستلمة بمبالغ كبيرة.



وقال البنك في بيان له نشرته وكالة سبأ، إن كافة الحوالات غير المدفوعة ستجمّع لدى شبكات الحوالات، إلى الشبكة الموحدة وإيداع مقابلها من النقد إلى بنوك التسوية.

وأصدر البنك توضيحا حول الضوابط التنظيمية لعمل شبكات الحوالات، مشيرا إلى أنه تم تغطية موضوع الحوالات المالية غير المستلمة من قبل المستفيدين مبكراً من خلال ضوابط تنظيمية لعمل شبكات الحوالات.

وأكد أن هذه التعليمات تستوجب قيام شبكة الحوالات باتخاذ الإجراءات اللازمة كالاتصال الهاتفي والرسائل النصية وغيرها من الإجراءات التي تكفل عدم ضياع حقوق العملاء، والالتزام بتسليم تلك الحوالات للمستفيدين في أي وقت لاحق.