بدون خجل .. رانيا يوسف بقميص اسود شفاف في وصلة رقص بلدي جننت الشباب .. اتفرج على المهلبية

فنون - كتب ياسمين التهامي - نشرت عده مواقع الكترونيه عده مواقع التواصل الاجتماعي صورا لما نشرته الفنانه صاحبه الاثاره والمتعه دائما وسط المتابعين لها بصوره شديده حيث كل يوم جديد تبهر والمشاهدين لتظهر به ما تظهر بملابس مكشوفه وضيقه بصوره كبيره جدا مما اعتبرها المتابعين انها تحث على عدم الاعتماد بالتقاليد والعرف المجتمع المصري الذي.

الفنانه الجميله صاحبه كل ما هو جديد انها الفنانه رانيا يوسف حيث نشرت مؤخرا صور لها وهي في احد البرامج التلفزيونيه وترقص بطريقه في غايه الاثاره وتقوم ببعض الحركات الجريئه منها بدرجه كبيره من منهاج عليها التعليقات فورا نزول صورها معلقه المتابعين على انها تعتمد في اظهار كل ما لديها من جسدها.