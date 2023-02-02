للمرة الثانية.. أهالي مدينة الحمدي السكنية يهدمون سورا بناه قيادي حوثي بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - هدم أهالي مدينة الحمدي السكنية بسعوان شرقي صنعاء، سورًا حاولت مليشيا الحوثي من خلاله البسط على أراضيهم.

وقال شهود عيان في صنعاء، إن الأهالي هدموا للمرة الثانية السور الذي أقامه القيادي في مليشيا الحوثي، عبدالمجيد الحوثي المعين رئيس ما يسمى بهيئة الأوقاف الحوثية للسيطرة على أراضيهم.

وبحسب شهود عيان، فقد تمت عملية الهدم خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت مليشيا الحوثي عبر هيئة الأوقاف قد اعتدت على المساحات العامة في مدينة الحمدي السكنية في مايو الماضي وهدمه الأهالي، وردت مليشيا الحوثي ببنائه بحماية عشرات الاطقم العسكرية الحوثية . لكن الأهالي هدموه مرة أخرى.

منذ ست سنوات كثفت مليشيا الحوثي عمليات السيطرة على العقارات الخاصة في مختلف المناطق خاصة صنعاء.