صنعاء.. نقابة محطات الكهرباء الخاصة تشن هجوما شديدا على مليشيا الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - شنت نقابة ملاك المحطات الكهربائية الخاصة في صنعاء هجوما شديدا على مليشيا الحوثي، على خلفية مداهمات وحملات خطف وإغلاق بحق أصحاب المحطات التجارية.



وقالت النقابة في بيان لها الأربعاء اطلع عليه "يمن شباب نت، "إن وزارة الكهرباء في حكومة الحوثي (غير المعترف بها) تشن حملات مكثفة تجاه المحطات الخاصة، لصرف أنظار المواطنين عن سعر باهظ فرضته المليشيا عبر المحطات الرسمية".



وأضافت، إن السعر الحقيقي لكل كيلو وات من الكهرباء عبر المحطات الحكومية العاملة بالمازوت، لا يتعدى 150 ريالا، بينما تفرض مليشيا الحوثي سعرا عليه يصل إلى 310 ريالات.



وأكدت النقابة استعدادها تقديم خدمة الكهرباء بسعر 150 ريالا، لكل كيلو وات، إن سلمتها مليشيا الحوثي إدارة وزارة الكهرباء.



كما تعهدت النقابة، بإيصال الكهرباء إلى كل المناطق والقرى، إن مكنتها مليشيا الحوثي من إدارة المحطات الحكومية العاملة بالمازوت.



ومنذ بداية السنة الجارية، شنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران عشرات الهجمات على المحطات التجارية العاملة بالديزل من السوق السوداء.



وفرضت المليشيا على المحطات غرامات بعشرات الملايين، في حين تعمل على إذكاء صراع بين ملاك المحطات التجارية، بالسماح لبعض التجار المقربين من الوزارة الحوثية الدخول في مناطق تجار آخرين.

