رئيس المجلس الرئاسي يجتمع بوزير الدفاع وقيادات العسكرية الرابعة في عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الخميس، اجتماعا بوزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، وقيادات المنطقة العسكرية الرابعة في العاصمة المؤقتة عدن.



وفي الاجتماع الذي عقد في قصر معاشيق بعدن، استمع العليمي ومعه عضو المجلس الرئاسي عبدالرحمن المحرمي، من وزير الدفاع إلى احاطة حول الموقف العسكري على مختلف الجبهات، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وتطرق الداعري، إلى التحشيدات والأعمال العدائية الواسعة من جانب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني الذي يواصل إرسال المزيد من أسلحته المحرمة الى مليشياته الإرهابية بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن، والقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة.



ووضع العليمي القادة العسكريين، أمام تطورات الأوضاع، وإصلاحات المجلس الجارية لتعزيز الدور القائد للقوات المسلحة والأمن في معركة استعادة الدولة، ومكافحة الإرهاب، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني بإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية، وتحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن.



وأشاد الرئيس بالملاحم البطولية التي سطرها رجال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية، وكافة التشكيلات العسكرية المساندة للمجلس في مختلف الميادين بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ودولة الإمارات.



يأتي هذا الاجتماع العسكري بعد أيام من إعلان رئيس المجلس الرئاسي تشكيل قوات عسكرية جديدة تحت مسمى "درع الوطن"، تخضع لقيادته المباشرة.

