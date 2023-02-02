عدن : معركة المعلا تخلف جرحى واضرار مادية جسمية

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يزيد بن سلمان - شبوة - اصيب اثنين جنود بجراح متوسطة اثناء اخلائهم منزل في حديقة النغم من مقتحمين في حافون بالمعلا. وقال مصدر لكريتر سكاي:اصيب اثنين جنود بجراح اثناء الحملة الامنية حيث اصيب الجنود لحظة اقتحامهم المنزل المتنازع عليه بعد ان قام صاحب المنزل بإحراق دبة الغاز أثناء دخول رجال الأمن وتسبب بسقوط جريحين بحروق متوسطة واضاف:وتعرض المنزل لاضرار مادية كبيرة فيما نقل الجنود لمستشفى خليج عدن. ياتي ذلك وسط حالة خوف ورعب سببتها الاشتباكات بصفوف المواطنين وسط حالة اغماء بصفوف طلاب ومعلمات احدى المدارس

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