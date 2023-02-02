قوات الجيش تصد هجوما لمليشيا الحوثي بجبهة الضباب غرب تعز

صدت قوات الجيش الوطني، هجوما لمليشيا الحوثي الإرهابية غرب مدينة تعز، (جنوبي غرب اليمن).



وقال مصدر عسكري، إن مليشيا الحوثي دفعت مساء الأربعاء، بعناصر كبيرة في هجوم باتجاه مواقع قوات الجيش في منطقة الضباب غرب مدينة تعز.



وأكد المصدر أن قوات الجيش، استهدفت تلك العناصر الإرهابية، وأجبرتها على الفرار، بعد تكبيدها خسائر في العدد والعدة، حسب موقع الجيش "سبتمبر نت".



وفي وقت سابق (الأربعاء)، اندلعت اشتباكات بين قوات الجيش ومليشيات الحوثي في عدة جبهات في محيط المدينة والريف الجنوبي والغربي للمحافظة.

