شكرا لبحثكم عن خبر انقاذ حياة مخرج تلفزيوني كبير حبسه اهله في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكن فريق طبي، من إنقاذ حياة مخرج يمني، عثر عليه داخل منزله في حالة صحية سيئة، بعد مرور نحو أسبوع على حبسه دون طعام أو شراب.

وقالت مصادر محلية، إن طاقم إسعاف حكومي تمكن من إنقاذ المخرج المتقاعد في قناة عدن الفضائية "محمد بيحاني" من موت محقق، بعد أيام من احتجازه في منزله.

وأوضحت المصادر أن المخرج البيحاني، احتجزه ابناؤه في منزله، ومنعوا طعام أو شراب، نحو أسبوع،قبل أن يعثر عليه الأهالي في حالة صحية متدهورة، فاقدًا النطق والحركة.

وقبل أيام عثر الأهالي في مدينة المرسى بإنماء، في العاصمة المؤقتة عدن، عثروا على المخرج محمد البيحاني، مقعدًا عن الحركة، وعاجزًا عن الكلام، بعد بقائه 6 أيام بلا طعام أو شراب، وتم إسعافه إلى مستشفى طيبة بمدينة عدن.

وتأتي الحادثة بعد أيام من العثور على جثة مخرج آخر مرمية في سيارة مهملة بمدينة عدن، والعثور على جثة فنان متعفنة في منزله بالمدينة ذاتها.