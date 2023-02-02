شكرا لبحثكم عن خبر شركة سويسرية : قوة الجواز الإماراتي تسمح له بدخول 91% من دول العالم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت الشركة السويسرية "باسبورت ليغاسي"، الثلاثاء، إن جواز السفر الإماراتي أصبح أحد أقوى جوازات السفر في العالم، وأفضلها، حيث يتيح لحامليه دخول 91% من دول العالم.

وقالت "باسبورت ليغاسي" في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، إن جواز السفر الإماراتي أصبح أحد أقوى جوازات السفر في العالم، بفضل مكانة وجاذبية الإمارات، مشيرة إلى أن الإمارات أصبحت أيضاً إحدى أفضل الوجهات استقطاباً للمستثمرين من حول العالم، والراغبين في الإقامة فيها.

وتشير الشركة إلى أن الإمارات تشهد إقبالاً متنامياً على طلب التأشيرات طويلة الأمد، ضمن برنامج الإقامة الذهبية، الذي شهد نمواً كبيراً منذ 2019. وقالت باسبورت ليغاسي إن الإمارات أصدرت في إطار البرنامج 79617 تأشيرة إقامة طويلة الأمد في 2022، وهو ما يمثل ضعف ما أصدرته في 2021، والذي بلغ 40 ألف تأشيرة.