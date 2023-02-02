شكرا لبحثكم عن خبر لأول مرة .. سرقة طفل من مستشفى في لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تعرض طفل رضيع في أحد مستشفيات مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، جنوبي البلاد، للسرقة بعد ولادته بساعات في حادثة غير مسبوقة.

ووفقا لمصادر محلية متطابقة، قامت امرأة مجهولة، بسرقة الرضيع، ظهر الثلاثاء، من قسم الحضانة بمستشفى ابن خلدون بالمدينة.

وأفادت مصادر اعلاميية أن كاميرات المراقبة بداخل المستشفى كانت معطلة، ولم يتم التعرف على هوية المرأة.

وأضافت بأن كاميرات أخرى مثبتة خارج المستشفى رصدت امرأة تحمل الرضيع، وتلوذ بالفرار قبل أن تسلمه لشخص كان ينتظرها جوار البوابة الرئيسية للمستشفى.