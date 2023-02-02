شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "تعذيب حتى الموت".. جريمة وحشية جديدة بسجون الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف منظمة حقوقية يمنية، الأربعاء، عن جريمة وحشية جديدة ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق مواطن يمني داخل سجونها سيئة السمعة.

وقالت منظمة "إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري"، إن ميليشات الحوثي ارتكبت جريمة بشعة بحق المختطفين اليمنيين، داخل معتقلاتها سيئة الصيت.

وأضافت المنظمة اليمنية، في بيان، أنها تدين ما قامت بها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق المختطف محمد حسن معروف 32 عامًا، بالتعذيب حتى الموت في زنازين الإخفاء القسري.

وطالب البيان، المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بإدانة هذه الأعمال الإجرامية الإرهابية الحوثية بحق المدنيين، وكل الممارسات القمعية وجرائم التعذيب الوحشية التي تنتهجها ميليشات الحوثي الإرهابية.

وأوضحت المنظمة اليمنية، أن معروفًا اختطفته عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية، في قسم شرطة مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة من قبل مسلحين يتبعون القيادي الحوثي المكنى أبو النور، وبرفقته خمسة من مرافقيه تناوبوا جميعهم على تعذيب الضحية.

وأوضح البيان أن محمد معروف فارق الحياة بعد يومين من التعذيب الوحشي الممنهج.

وأشارت منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري، إلى أن عملية التعذيب الوحشية تم خلالها "تعلق الضحية عبر ربط يديه وشدها لسطح الزنزانة وتركه معلقا، لمدة يومين"،

‏وأوضح البيان أن المليشيات الحوثية مارست بحقه، إرهابا وطرق تعذيب مختلفة "بنزع أظافر يديه وقدميه وإطلاق الرصاص بالقرب من رأسه، وضربه بهراوات حديدية بعد توثيقه بقضبان".

واعتبرت المنظمة طرق التعذيب الحوثية جرائم حرب وجرائم تطهير عرقي تنفذها المليشيات بحق المختطفين والمدنيين، مضيفة أنه "يصلبون الضحايا كما تصلب الجثث على الأخشاب".

‏وتتهم إرادة للحقوق، القيادي الحوثي أبو النور، في قتل المختطفين ومنهم "معروف" وقيامه بالتعذيب الجسدي حتى الموت للمختطفين كما وثقت سلسلة انتهاكات من بينها إجبار سكان مديرية التحيتا لحضور دورات طائفية.

‏وأفادت المنظمة أن القيادي الحوثي المكنى بـ "أبو النور"، يجبر الضحايا على التواصل مع أقاربهم النازحين في مديرية الخوخة المحررة لجمع معلومات وتهديدهم بأقاربهم في مركز التحيتا.

وحملّت المنظمة اليمنية، مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة المختطفين جميعهم، في جميع الزنازين والمعتقلات والسجون السرية سيئة السمعة.