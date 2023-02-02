شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كميات ضخمة.. ضبط أسلحة إيرانية قبل وصولها إلى مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اعتراض سفينة تحمل أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي باليمن.

وأشار البيان إلى أن العملية جرت في خليج عمان في 15 يناير/ كانون الثاني، على طول الطرق التي لطالما استخدمت في تهريب الأسلحة بشكل غير قانوني من إيران إلى اليمن.

وعثرت القوات على أكثر من 3000 بندقية هجومية و578000 طلقة و23 صاروخًا موجهًا متطورًا مضادًا للدبابات.

وأوضح البيان أن العملية الحالية هي واحدة من 4 عمليات اعتراض ضخمة لنقل بضائع غير مشروعة خلال الشهرين الماضيين حالت دون وصول أكثر من 5000 قطعة سلاح و1.6 مليون طلقة ذخيرة إلى اليمن.

وكانت قوات القيادة المركزية الأمريكية اعترضت سابقًا سفينة صيد في 6 يناير/ كانون الثاني في خليج عمان وضبطت أكثر من 2100 بندقية هجومية على طول طريق بحري من إيران إلى اليمن.

وفي عام 2021، منعت القيادة المركزية الأمريكية 9000 قطعة سلاح غير شرعية من الوصول إلى اليمن، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 200 % في عدد الأسلحة المضبوطة عن العام السابق، وفقا لبيان القيادة المركزية الأمريكية.

وفي ديسمبر/ كانون الأول من عام 2022 ضبطت القوات البحرية الأمريكية مواد متفجرة تضمنت 140 طنًا من سماد اليوريا، و70 طنًا من كلورات الأمونيوم و50 طنًا من طلقات الذخيرة والصمامات ووقود الصواريخ.