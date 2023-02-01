كما ولدتها امها .. القشطة صافيناز تشرب القهوة بالبكيني وتقوم بحركات فاضحة ومتابع كسحت سما المصري و رانيا يوسف

نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تسريب ليلة دخلة فنان شهير على صافيناز .. هتعمل إيه يامجنون !! مصر كلها عارفة أنا هعمل إيه .... شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - ضجت مواقع التواصل اجتماعي بالراقصه الاستعراضيه التي هزت قلوب المتابعين منذ قدومها الى مصر انها الراقصه الاستعراضيه والفنان الجميله صافيناز التي هزت المتابعين فورا قدومها.

وكانت صافيناز قد اثرت جدلا كبيرا واسعا عبر نشر احدث جلسه تصوير لها جريئه عبر صفحتها الخاصه ونشره عده صور كبيره جدا وظهرت قصه في ناس في الصور بدون ملابس وهي تقوم بشرب القهوه وتقوم ببعض حركاتها الجريئه منها وحركاتها التي تستخدم فيها جميع جسدها.

ونشرت صافيناز مجموعه من الصور عبر حسابها رسمي على مواقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام وكانت ترتدي فيها حماله صدر قصير جدا مما ابرز جميع جسدها العاري تماما وابرز الجميع مفاتنها حيث تتمتع صافيناز بجسم رشيقه ومتناسق للغايه وظهرت فيها انوثتها الطاغيه بصوره كبيره جدا

وليست اول مره تقوم فيها صافيناز باثاره الجدل على مواقع التواصل الاجتماعيه حيث دائما ما تظهر لبدلات رقص في غايه العري والمكشوفه بطريقه كبيره جدا حيث ظهرت فيها شبه عاريه تماما.

وقامت صافيناز بتصوير مقطع فيديو لها عبر السوشيال ميديا واستعرضت فيه جسدها بطريقه كبيره جدا وظهرت مجموعه كبيره جدا من جسدها العاري تماما وهي ترتدي بكيني اسود وعلقت عليه الفلفل شطه ولا لا.