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العليمي يوجه بتشكيل لجنة وزارية لضبط أسعار الأسماك والأحياء البحرية

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المنامة - ياسر ابراهيم - وجه رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، الأربعاء، بتشكيل لجنة وزارية لضبط أسعار الأسماك والأحياء البحرية في اليمن.
 
جاء ذلك خلال اجتماعه في قصر معاشيق بوزير الزراعة والري، والثروة السمكية سالم عبدالله السقطري الذي عرض خطط الوزارة في المجالين الزراعي والسمكي، وسبل تسهيل الفوائد والخدمات المقدمة للمواطنين، وفق الوكالة الرسمية.
 
كما عرض الوزير السقطري، آليات وخطط الوزارة لإدارة الثروة السمكية، وضمان استقرار اسعار الاسماك وما يتطلبه ذلك من تنسيق مشترك بين كافة الجهات المعنية.
 
وفي هذا السياق وجه الرئيس بتشكيل لجنة من وزاراتي الزراعة والثروة السمكية، والصناعة والتجارة، ومحافظ عدن، لتفعيل الدور الرقابي وضبط أسعار الأسماك والأحياء البحرية، واعتماد منافذ البيع المتاحة لجميع المواطنين.
 
ومؤخرا شهدت أسواق الأسماك في العاصمة المؤقتة عدن وغيرها من المحافظات، ارتفاعا كبيرا في الأسعار وخاصة منها سمك التونة "الثمد"، حيث وصل سعر الكيلو إلى 12 ألف ريال.
 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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