شرطة تعز تعلن مقتل مطلوب أمني وإصابة آخر أثناء مقاومتها للحملة الأمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شرطة محافظة تعز، الأربعاء، مقتل أحد المطلوبين أمنيا وإصابة آخر أثناء مقاومتهما للسلطات الأمنية في المحافظة جنوب غربي اليمن.



وقال مركز الإعلام الأمني في بلاغ، إن الحملة الأمنية بشرطة تعز اشتبكت صباح اليوم مع مطلوبين أمنياً بقضايا تقطعات وحِرابة بعد تلقي بلاغ بقيام المطلوبين بالتقطع لأحد باعة القات ونهبهم ٤ شوالات قات ومبالغ مالية.



وأضاف، أن الأجهزة الأمنية باشرت إجراءاتها وتم تحريك حملة أمنية لملاحقة المطلوبين وأثناء وصول الحملة لمكان تواجدهم قاموا بمقاومة الحملة الأمنية وتم الرد على مصادر النيران وفقا للقوانين الشرطية المنظمة لقواعد الاشتباك.



وذكر المركز أن ذلك أدى إلى مقتل المطلوب أمنيا "هشام الحدا" وإصابة مطلوب أمني آخر, كما تم ضبط الباص الذي كان يستقله المطلوبين وبداخلة ٤ شوالات قات التي قاموا بنهبها صباح اليوم إضافة لضبط قارورة خمر وحبوب مخدرة كان يستخدمها المطلوبون أمنيا.



وأشار البلاغ إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بنقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى وإسعاف المطلوب الآخر لتلقي العلاج بعد إصابته وإيداعه حجز الشرطة بعد استكمال تلقيه للعلاج, فيما لا تزال الحملة الأمنية مستمرة بملاحقة بقية المطلوبين.



