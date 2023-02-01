شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي يؤكد اهمية تعزيز دور اجهزة الرقابة والمحاسبة وسلطة انفاذ القانون والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أهمية تعزيز دور جهاز الرقابة والمحاسبة في منظومة العمل الحكومي، وضمان مبادىء المساءلة والنزاهة، لحماية المال العام، وتكافؤ الفرص، والشراكة الواسعة بين جميع المواطنين.

جاء ذلك لدى تسلمه اليوم الاربعاء ومعه عضو المجلس عبدالرحمن المحرمي من رئيس جهاز الرقابة والمحاسبة القاضي ابوبكر حسين السقاف، تقرير الجهاز بشأن نتائج مراجعة وتقييم البنك المركزي اليمني من تاريخ مباشرة عمله في العاصمة المؤقتة عدن عام 2016 وحتى نهاية السنة المالية 2021.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على مكانة العمل الرقابي والمحاسبي، ومكافحة الفساد، وسوء استخدام السلطة، في الجهود الجارية لبناء مؤسسات الدولة، وتعزيز اجهزة انفاذ القانون.

وحث فخامة الرئيس على مضاعفة الجهود واجراءات المراجعة الشاملة والشفافة لكافة الاختلالات ومكامن الضعف في القطاع المالي والمصرفي، و هياكل الدولة المختلفة، والحد من الممارسات السلبية التي تضر بمصالح المواطنين، والعمل على تخفيف معاناتهم الانسانية التي فاقمتها حرب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

ووجه فخامة الرئيس مكتب مجلس القيادة الرئاسي بعرض التقرير على المجلس في اجتماعاته المقبلة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي