صواريخ موجهة وثلاثة آلاف بندقية.. القوات الفرنسية تصادر أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين باليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن القوات الخاصة الفرنسية الخاصة استولت على زورق محمّل بالأسلحة والذخائر التي زودت بها إيران المتشددين الحوثيين في اليمن، وذلك كجزء من جهد متعمق لاحتواء طهران، وفقًا لمسؤولين مطلعين على العملية.

وقال المسؤولون إن سفينة حربية فرنسية أوقفت في 15 يناير / كانون الثاني سفينة تهريب مشتبه بها قبالة الساحل اليمني حيث صعد الفريق الفرنسي المدرب بشكل خاص على القارب. وقال المسؤولون إن الجيش الفرنسي اكتشف على متن السفينة أكثر من 3000 بندقية هجومية ونصف مليون طلقة و 20 صاروخًا موجهًا مضادًا للدبابات.



ووفقا الصحيفة الأمريكية، فإن العملية، التي تم تنسيقها مع الجيش الأمريكي، هي نتاج دور فرنسي أكثر استباقية في التصدي لتهريب الأسلحة في الشرق الأوسط.



وكانت العملية البحرية جزءًا من جهد دولي لفرض حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التي تذهب إلى الحوثيين في اليمن، وهي جماعة متمردة تسيطر على أجزاء من البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء. في العام الماضي، وسعت الأمم المتحدة نطاق الحظر في محاولة لخنق تدفق الأسلحة.



وحتى وقت قريب، كان الجيش الأمريكي قد أخذ زمام المبادرة في مطاردة مهربي الأسلحة الذين ينقلون الإمدادات إلى الحوثيين، الآن، تلعب فرنسا والمملكة المتحدة دورًا أكبر.



وقال القائد تيم هوكينز المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي، مركز القيادة الإقليمية للبحرية في البحرين، إن الجيش الأمريكي ساعد في مصادرة أسلحة يوم 15 يناير في خليج عمان، لكنه امتنع عن الخوض في التفاصيل.



وقال: "خلال الشهرين الماضيين فقط، منعنا نحن وشركاؤنا أكثر من 5000 قطعة سلاح و 1.6 مليون طلقة ذخيرة من الوصول إلى اليمن". وامتنع الجيش الفرنسي الأربعاء عن التعليق على العملية.



العملية الفرنسية هي الأحدث في سلسلة من عمليات ضبط الأسلحة التي تشير إلى أن إيران تواصل تزويد حلفائها الحوثيين في اليمن بقوة نارية، على الرغم من وقف إطلاق النار غير الرسمي الذي دام تسعة أشهر والذي أتاح مجالًا أكبر للمحادثات السياسية.



واتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها طهران بتزويد قوات الحوثي بصواريخ وطائرات مسيرة وأسلحة أخرى استخدمتها في تنفيذ مئات الهجمات التي تستهدف السعودية والإمارات والقوات اليمنية التي تحاول هزيمة المقاتلين المدعومين من إيران. تقدم طهران دعماً سياسياً صريحاً لقوات الحوثي، لكنها نفت أنها تزودهم بالسلاح في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.



في أوائل يناير، قالت البحرية الأمريكية إنها صادرت أكثر من 2000 بندقية هجومية على متن سفينة في خليج عمان. وقال مسؤولون أمريكيون حينها إن الأسلحة كانت متجهة إلى قوات الحوثي في اليمن.



وقال الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، في ذلك الوقت: "إن التدفق غير القانوني للأسلحة من إيران عبر الممرات المائية الدولية له تأثير مزعزع للاستقرار في المنطقة".



في يوليو الماضي، ولأول مرة، قالت المملكة المتحدة إن البحرية الملكية صادرت صواريخ أرض - جو ومحركات صواريخ كروز من قارب يبحر قبالة الساحل الجنوبي لإيران.



وفي ديسمبر الماضي، قالت البحرية الأمريكية إنها صادرت 1400 بندقية من طراز AK-47 وأكثر من 226 ألف طلقة من سفينة صيد في شمال بحر العرب. وقال الجيش الأمريكي إن السفينة جاءت من إيران. وفي عملية منفصلة في نفس الشهر، قالت البحرية الأمريكية إنها صادرت أكثر من 1.1 مليون طلقة من سفينة صيد تعمل بين إيران واليمن.

