بفيديو اباحي مع رجل أعمال .. شمس الكويتية في وصلة رقص بقميص النوم ..اتفرج بالصوت والصورة

بيروت - ثريا شاهين - نشرت الفنانة الكويتية شمس ، صور أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات والصور انستجرام.

وتصدرت خلال ساعات الماضيه الفنانه شمس الكويتيه وسائل التواصل الاجتماعي محركات البحث جوجل مع تسريب فيديو لها مع رجل اعمال اماراتي داخل منزله في غرفه النوم

وهي تقوم بوصله رقص غير لائقه قام احد الاشخاص بتسريب الفيديو من هاتف الفنانه ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي وبعد نشره في عده ساعات اثار ضجه كبيره داخل الوسط الفني

وعلقت الفنانة شمس الكويتية، على الصور قائلة، “نفسيتي هالفتره ما تتحمل الا الدلع اذا عندك اي نقد ياليت تحوله على حسابي افضل”.

وعلقت شمس الكويتيه على المقطع الفيديو المتداول الذي تصدر مواقع البحث جوجل عن احد الاشخاص قاموا بتصويرها وهي على البحر وهي ترتدي البكيني وترقص بطريقه مثيره.

واظهرت جميع جسدها المتناسق للغايه وعلاقه قائلا قائله انها حريه شخصيه ولا يجوز لاحد ان يدخل في حياتها او حتى يقوم بانتقادها.

مما اثار ضجه واسعه حول تغريدتها وعلق المتابعين عليها حول هذه الاطلاله الجريئه منها والمثيرة شمس الكويتيه غضب المتابعين بعد تداول مقطع فيديو لها واحد الاشخاص يستقبلها ويرفعها لاعلى.

ويقوم بالرقص معها انها شمس الكويتيه التي لا تضع حدا بالتقاليد وللعادات التي تتميز بها الامه العربيه وان حريتها لا احد يقوم بالسيطره عليها وانها حره فيما تفعل وفيما تظهر بهذه الاطلالات الجريئه منها والقادشه للحياء