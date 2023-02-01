مؤسسة مكافحة السرطان بإب تطلق نداء استغاثة لإنقاذ حياة آلاف المرضى

المنامة - ياسر ابراهيم - أطلقت مؤسسة مكافحة السرطان بمحافظة إب (وسط اليمن)، نداء استغاثة لإنقاذ حياة 5480 مريضاً، مع قرب نفاد كمية الأدوية وعدم وجود ميزانية تشغيلية.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته إدارة المؤسسة أمس الثلاثاء في مقرها بمدينة إب، كشفت فيه عن التحديات التي تواجهها في ظل ارتفاع استقبال الحالات المرضية وغياب الدعم الرسمي والمجتمعي.



وتستقبل المؤسسة 60 ـ 70 مريضاً يومياً مابين جديد ومستمر، حيث استقبل خلال العام الماضي 643 حالة جديدة ليصل إجمالي المرضى 5480 مريضاً غاليتهم من الأسر الأشد فقراً، وفقا لإحصاءات المؤسسة



وقال بليغ الطويل، مدير فرع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان، إن مركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية التابع للمؤسسة يعاني من نفاذ وشيك بالأصناف الدوائية الكيميائية والأدوية المساعدة.



وأوضح "أن مديونية المركز بلغت ما يقرب 22 مليون ريال يمني، بالإضافة إلى أنه يفتقر للأدوية اللازمة لعلاج المرضى بمعدل 50% وبقية الأدوية على وشك النفاد خلال أسبوعين".



وأشار إلى "أن مركز الأمل قطاع خيري يقدم كافة خدماته بشكل مجاني ويعتمد على التبرعات والجهات الداعمة وبعض التجار لاستمرار تقديم خدماته، وبسبب شحة المصادر وتوقف تلك المساعدات وعدم التزام بعض الجهات الحكومية الايرادية بدفع ما وعدت به قبل نحو عام، كاد المركز أن يتوقف لولا اعتماده مؤخرا على القروض من أجل استمرار تقديم الخدمة للمرضى".



وناشد مدير فرع المؤسسة السلطة المحلية وكافة التجار والمسؤولين ورجال المال والأعمال والمنظمات الدولية والإنسانية والإغاثية بسرعة مد يد العون بما يخفف من وطأة الكارثة المحدقة وينقذ أرواح المرضى ويساعد بقيمة الدواء وتوفير موازنة للأشعة اللازمة للمرضى، وكذلك الخدمات الصحية الأخرى.

