تعز..وفاة امرأة غرقاً في خزان ماء بمديرية مشرعة وحدنان

المنامة - ياسر ابراهيم - توفيت امرأة ثلاثينية، غرقاً، في أحد خزانات المياه بمديرية ريف مشرعة وحدنان جنوب مدينة تعز، (جنوب غرب اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن (زينب عبد الله غالب الصلاحي 31عامًا) توفت غرقاً، أمس الأول، في أحد خزانات المياه الواقعة في القرب من منزلهم في قرية المحرس إثر انزلاقها إلى داخل الخزان.



وأكدت المصادر أن الفتاة فارقت الحياة داخل الخزان نتيجة تأخر انقاذها حيث استمرت بداخله نحو أربع ساعات قبل أن تفارق الحياة.



وخلال الأشهر الماضية توفي العشرات في مختلف محافظات البلاد نتيجة غرقهم في برك وحواجز مائية في رحلتهم لجلب الماء إلى المنازل وسط غياب مشاريع المياه؛ واعتماد الأهالي على مياه الأمطار المجمعة داخل البرك والخزانات المائية المفتوحة.

