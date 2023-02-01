شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تراجع عدد النازحين في اليمن بنسبة 47% خلال يناير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شهد عدد النازحين اليمنيين داخليا تراجعا بنحو النصف خلال شهر يناير الجاري 2023 مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي 2022.

وقالت منظمة الهجرة الدولية (IOM) إن مصفوفة النزوح التابعة لها سجلت خلال الفترة من 1 إلى 28 يناير الجاري نزوح 898 أسرة بمجموع 5388 فردًا، نزحت مرة واحدة على الأقل، وهو ما يعني تراجعًا بنسبة تقدر بـ47%، مقارنة بما تم تسجيله في نفس الفترة من العام الماضي 2022، الذي نزحت فيه 1699 أسرة مؤلفة من 10194 فرد.

وبحسب تقرير تتبع النزوح، فإن مستوى النزوح عاد للارتفاع في الأسبوع الرابع (من 22 إلى 28) من يناير الجاري، بعد انخفاضه في الأسبوعين الثالث والثاني من ذات الشهر، لكنه لا يزال أقل من عدد النازحين المسجلين خلال الأسبوع الأول.

وأفاد التقرير أن الأسبوع الرابع سجل نزوح 160 أسرة (960 فردًا)، بينما شهد الأسبوع الثالث نزوح 77 أسرة (462 فردًا) فقط، أما الأسبوع الثاني فقد سجل نزوح 115 أسرة (690 فردًا)، فيما كان الأسبوع الأول من يناير الجاري هو الأكثر نزوحًا بعدد 353 أسرة (2118 فردًا).

وأشارت مصفوفة تتبع النزوح (DTM) إلى أن أبين استقبلت 47 أسرة نازحة خلال الأسبوع الرابع من يناير الجاري (معظمها أسر نازحة ضمن أبين)، تليها محافظة مأرب بعدد 42 أسرة (معظمها أسر من مأرب والحديدة)، فيما استقبلت تعز 31 أسرة (جميعها من تعز).