شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تعيث في إب فسادًا.. جبايات وحصار وحملة اعتقالات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تصعيد حوثي جديد جعل من المدنيين في محافظة إب هدفًا له، وألقى بثقله على تجديد الهدنة الأممية الذي تعثر على صخرة تعنت المليشيات الانقلابية.

ذلك التصعيد، تمثل في شن مليشيا الحوثي حملة مداهمات طالت إحدى مناطق العدين في محافظة إب وسط البلاد، مستخدمة عددا من الأطقم الأمنية والآليات العسكرية، حسب مصادر محلية، أكدت تزايد جرائم استهداف السكان في المحافظة.

وأضافت المصادر، أن مليشيا الحوثي اقتحمت 10 منازل تابعة لأقارب إحدى الشخصيات الاجتماعية البارزة في منطقة الأبعون، بمديرية حزم العدين، بعد استهدافهم مؤخرًا شيخ المنطقة علي عبد الله البعني.

وتشهد مناطق محافظة إب تصاعدًا في الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق أبناء المحافظة؛ فالانقلابيون ارتكبوا العام الماضي أكثر من 61 جريمة طالت مشايخ وشخصيات اجتماعية وقيادات العمل المجتمعي، حسب حقوقيين يمنيين.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيات تلاحق أقارب الشيخ البعني لاعتقالهم، مما أثار الرعب في أوساط الأطفال والنساء في المنطقة وفي المنازل التي اقتحمتها العناصر الانقلابية.

وفرضت المليشيات الحوثية حصارًا على المنطقة ونشرت مسلحيها في المرتفعات المحيطة بالقرية التي تعرضت للمداهمة واقتحام منازل سكانها.

وكان الشيخ البعني الذي قتلته المليشيات من خلال إيعازها لأنصارها القبليين في المنطقة، قد واجه المليشيات الحوثية في بداية الاجتياح الحوثي لمحافظة إب عام 2014.

وفي عاصمة المحافظة، فرضت المليشيات حزمة جديدة من الجبايات على المحلات التجارية في المدينة والمدن الكبيرة، كمرحلة أولى لتعميمها على كل مديريات المحافظة.

وأوضحت المصادر، أن الجبايات الحوثية الجديدة فرضت تحت مسمى "ترخيص ميازين"، مشيرة إلى أن المليشيات الحوثية ألزمت البقالات والمحلات التجارية، دفع مبالغ مالية، في سابقة هي الأولى من نوعها على العمل التجاري في البلاد.

وأشارت إلى أن المليشيات فرضت رسوما إضافية على مالكي صهاريج نقل المياه في عاصمة المحافظة والمديريات، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المياه في المحافظة.