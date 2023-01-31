شكرا لبحثكم عن خبر تنبيه.. هذا ما ستسمعونه غدا في أبين والعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد مصدر في عمليات محافظة عدن انه سيتم يوم غداً الاربعاء تدمير كميات من القذائف ومخلفات الحرب شرقي المحافظة. ننوه الاخوة المواطنين في العاصمة عدن بإن منظمة هالوتروست ستنفذ غداً الاربعاء الموافق 1/2/2023 عملية “تدمير” لكمية من المخلفات تقدر ب(226) من القذائف ومخلفات الحرب المختلفة. وعملية التدمير ستنفذ ما بين الساعه (10) و(12) ظهراً بانفجار واحد فقط وذلك بموقع التدمير المركزي، على مسافة 4 كم شمال شرق نقطة العلم. ونأمل من المواطنين عدم القلق عند سماع صوت التفجير, كما نطالب في الوقت ذاته وسائل الاعلام ورواد التواصل الاجتماعي إلى عدم التسرع في نشر إي معلومات قد تصل إليهم.

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