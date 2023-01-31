شكرا لبحثكم عن خبر فيما الماس يشيد بالانجاز... مشروع الخط الدائري بالحبيلين شارف على الانتهاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شارفت الأعمال الخاصة بمشروع تاهيل وإعادة انشاء طريق الدائري الحبيلين الذي جرى تنفيذه بتمويل واشراف من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي بعدن على الانتهاء .

و قال المهندس معين الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور ان مع اكتمال مشروع تأهيل الطريق الذي يعد من اروع المشاريع واكثرها تاثيرا على المجتمع والاقتصاد فيما سيعكسه من أثر كبير في إنعاش المنطقة عبر تسهيل حركة نقل للبضائع مع سهولة تنقلات المواطنين عبر المحافظة .

بدوره أكد المهندس نجوان احمد سعيد مدير المشروع مدى ارتياح المواطنين وتثمينهم للجهود المبذولة من قبل قيادة وزارة الأشغال العامة ممثلة بالمهندس سالم الحريزي و صندوق صيانة الطرق و الجسور ممثلة برئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق و الجسور المهندس معين الماس بما لمسوه من أعمال حقيقة في تأهيل الطرق التي كان تأهيلها حلما وقد تحقق ..

و يشهد الطريق الحيوي الرابط بين مناطق الحبيلين بمديرية ردفان في محافظة لحج اخر اعمال فرش طبقة الاسفلت في الكيلو الأخير المحدد في المشروع والذي ينتهي العمل فيه يوم غد الأربعاء وفيه يتم بذلك إنجاز مشروع الطريق الاستراتيجي الذي سيخفف معاناة المواطنين في التنقل بين مديريات ومناطق لحج .

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.