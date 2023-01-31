وزير الدفاع اليمني: غض الطرف عن مليشيا الحوثي من قبل المجتمع الدولي سيدفع ثمنه الجميع

المنامة - ياسر ابراهيم - حذر وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعري، اليوم الثلاثاء، من أن عض الطرف عن مليشيا الحوثي الإرهابية من قبل المجتمع الدولي سيدفع ثمنه الجميع، مؤكدا أن هزيمتها هو أقرب الطرق لعودة مؤسسات الدولة.



جاء ذلك في لقاءين منفصلين بالعاصمة المؤقتة عدن مع العميد انتوني هايورد المستشار العسكري للمبعوث الأممي وفريق إصلاح القطاع الأمني في مكتب المبعوث، ووفد بعثة سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وخلال لقائه بالمسؤول الأممي؛ أعرب الداعري، عن استغرابه من تراخي المجتمع الدولي ومكتب المبعوث الاممي مع مليشيا الحوثي الإرهابية واعتداءاتها الهمجية التي طالت المنشئات النفطية والاقتصادية في البلاد ولدى الأشقاء واستهداف وتهديد الملاحة الدولية.



وقال وزير الدفاع إن "غض الطرف عن هذه الجماعة الإرهابية من قبل المجتمع الدولي سيدفع ثمنه الجميع وسيهدد Yرهابها العالم كغيرها من الجماعات الإرهابية القاعدة وداعش".



وأشار إلى تداعي الضغوط الدولي لإيقاف قوات الشرعية في اكثر من جبهة Hبرزها تحرير محافظة الحديدة وتكبيلها باتفاق ستوكهولم بدواعي إنسانية، فيما تنتهك مليشيا الحوثي كل القوانين والHعراف الدولية في ظل صمت وتغاضِ مستغرب وغير مفهوم من قبل الرعاة الدوليين.



ولفت إلى أن ان القوات المسلحة تواجه جماعة إرهابية تدعي الحق الالهي في الحكم، وتريد حكم الشعب بالحديد والنار، داعيا الى وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي لإيقاف تعنت وصلف المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة Yيرانيا، لاستعادة الدولة ومؤسساتها واحلال السلام والاستقرار في ربوع اليمن.



من جهته قال مستشار المبعوث الأممي إنهم يسعون لإيجاد حلول سلمية تؤدي الى إنهاء الحرب وإحلال السلام، مؤكدا صعوبة مهمتهم في ظل تعنت مليشيا الحوثي الإرهابية.



كما ناقش وزير الدفاع مع سفراء الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة، والوقوف الى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية التي تشكل خطرا على اليمن والمنطقة والعالم.



وأشار الى العمليات العدائية الإرهابية لمليشيا الحوثي على المنشئات الحيوية والتي تمثل خطرا حقيقيا على خطوط امداد الطاقة العالمية وتهديدا للاستقرار العالمي، اضافة الى آثارها المدمرة على الوضع الاقتصادي والمعيشي للشعب اليمني والإمعان في زيادة المعاناة الإنسانية.



وقال الداعري، إن "مليشيا الحوثي الإرهابية لا تؤمن بالسلام ولا يمكن لمشروعها الكهنوتي أن يعيش في ظل السلام العادل لذلك فهي تنكث كل العهود والمواثيق رغم كل التنازلات التي قدمتها الشرعية تحملا لمسئوليتها تجاه الشعب اليمني".



كما أكد وزير الدفاع اليمني، أن هزيمة هذه المليشيات هو أقرب الطرق لعودة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام الشامل والعادل.



ومن جانبهم عبر رساء البعثات الأوربية عن استنكارهم للانتهاكات التي تقوم بها المليشيات الحوثية، داعين لانخراطهم في المفاوضات التي يقوم بها المبعوث الأممي للوصول الى السلام الشامل.