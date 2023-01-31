حبسه أبناؤه منذ ثلاث أيام.. انقاذ رجل مسن من موت محقق بداخل منزله في عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - أبلغ مواطنون في مدينة إنماء السكنية بمديرية البريقة في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، عمليات مكتب الصحة بالمحافظة عن وجود مسن احتجزه ابناؤه بداخل المنزل دون طعام أو شراب رغم وضعه الصحي المتدهور.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن طاقم إسعاف حكومي نزل إلى شقة المسن محمد حسين بيحاني وهو مخرج متقاعد في قناة عدن الفضائية وتعاملوا مع حالته قبل نقله إلى مستشفى خاص قريب من مكان منزله الذي احتجز بداخله.



وأضافت أن أبناء بيحاني أرادوا التخلص منه وقتله من خلال حبسه في المنزل منذ ثلاثة أيام حتى بدأت الحشرات بالظهور على جسد والدهم الذي لا يستطيع مغادرة سريره.



وسبق العثور خلال السنوات الماضية على جثث مسنين بعد تعفنها بداخل منازلهم التي يسكنونها لوحدهم دون أن يزورهم اي من ذويهم لتفقد احوالهم.

