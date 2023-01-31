شكرا لبحثكم عن خبر اليمن تشارك في اجتماع الاتحاد الجمركي العربي بتونس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شاركت مصلحة الجمارك اليمنية في الاجتماع الـ٤٠ للجنة الاتحاد الجمركي العربي، والذي ينعقد في تونس خلال فتره من ٣٠ يناير إلى ١ فبراير ٢٠٢٣م بمشاركة ١٧ دولة. ومثل الجمارك اليمنية الاخ محمد قراضة مدير عام القيمة برئاسة المصلحة والدكتور ماجد الحريبي رئيس قسم القيمة في جمرك المنطقة الحرة عدن. وناقش الاجتماع آلية توزيع الحصيلة الجمركية والاليات التعويضية في إطار الاتحاد الجمركي العربي وكذا آلية حماية الصناعة المحلية واليه دعم وتشجيع الصناعة الوطنية في إطار الاتحاد الجمركي العربي كما تم مناقشه المرونة والتدريج للانضمام للاتحاد الجمركي العربي. وخلال الاجتماع قدم قراضة كلمة عن دور مصلحة الجمارك في دعم الصناعات المحلية وتشجيعها وفقا للقوانين الوطنية النافذة ذات العلاقة مع الايفاء بالتزاماتها الاقليمية والدولية المتمثلة بالقوانين والقرارات العربية والدولية المشتركة. كما وضح أن تكون آلية تحصيل الرسوم الجمركية في بلد المقصد النهائي للبضاعة وليس في أول منفذ دخول

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