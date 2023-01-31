عاريه تماما بالبكيني.. نسرين طافش بفستان أسود شفاف أظهر صدرها بالكامل بوصلة رقص هزت الشباب.. ومتابع كسحت سما المصري وصافيناز

فنون - ياسمين التهامي - الاثنين 14 نوفمبر 2022 03:52 مساءً - نشرت الفنانة الجميلة صاحبة الاطلالات الجريئه منها الفنانة نسرين طافش علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صولا لها وهي ترتدي فستان اسود شفاف وضيق للغاية مما أظهر رشاقتها وأنوثتها وقوامها المتناسق وجميع جسدها وكشفت عن اجزاء كبيره جدا من جسدها مما انهالت عليها التعليقات بصورة كبيرة جدا وليست هي المرة الأولى لها التي

فيديو مسرب للفنانة نسرين طافش وهي تؤدي بوصلة رقص وفستان أسود شفاف ، أظهر جسدها بالكامل على أحد شواطئ شرم الشيخ ، وانتشر الفيديو بشكل كبير. اتفرج الفيديو

الفستان أسود شفاف أظهر جسدها بالكامل. نسرين طافش تشعل جدل المجد …

تصدرت الفنانة نسرين طافش مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت مقطع فيديو على صفحتها الرسمية عن رقصة غير لائقة استمرت لمدة نصف ساعة على أحد شواطئ شرم الشيخ ، وكانت ترتدي فستانًا أسود شفافًا.

انتشر هذا الفيديو أمام الكاميرا على حسابها الرسمي على انستجرام بشكل كبير وواضح وأثار جدلا واسعا داخل الوسط الفني ، وتلقى انتقادات كبيرة من جمهور ومتابعي الفنانة نسرين طافش على الفيديو الذي تضمنه. مقاطع غير لائقة ومسيئة للفنانة أثارت جدلاً واسعاً حول الفيديو.