شكرا لبحثكم عن خبر بقي أيام بدون طعام .. إنقاذ حياة مخرج تلفزيون عدن محمد حسين بيحاني فاقد للحركة والكلام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عثر مواطنون على مخرج يمني في منزله في حالة صحية متدهورة، بعد بقائه نحو أسبوع دون تناول الطعام.

وقالت مصادر محلية، إن الأهالي في مدينة المرسى بإنماء، في العاصمة عدن، عثروا على المخرج محمد البيحاني، مقعدًا عن الحركة، وعاجزًا عن الكلام.

وأوضحت المصادر أن انهيار حالة المخرج البيحاني، جاءت بعد بقائه 6 أيام بلا طعام أو شراب، وتم إسعافه إلى مستشفى طيبة بمدينة عدن.

وتأتي الحادثة بعد أيام من العثور على جثة مخرج آخر مرمية في سيارة مهملة بمدينة عدن، والعثور على جثة فنان متعفنة في منزله بالمدينة ذاتها.