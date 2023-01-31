عدن تستعد للصيف بمزرعة للطاقة الشمسية

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يزيد بن سلمان - شبوة - *لملس يطّلع على سير العمل بمشروع محطة الطاقة الشمسية ويشدد على سرعة إنجازه بوقته المحدد*

اطّلع معالي وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، اليوم الثلاثاء على الترتيبات والتجهيزات وسير العمل في مشروع محطة الطاقة الشمسية 120 ميجاوات المُقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشدد لملس، خلال لقائه مع مدير المؤسسة العامة للكهرباء عبد العزيز محمد، ومدير عام كهرباء عدن الأستاذ سالم الوليدي، وممثلي الشركة المنفذة، على ضرورة تسريع وتيرة العمل، مؤكدا استعداد السلطة المحلية، تذليل كافة العقبات التي قد تواجه سير العمل بما يضمن إنجاز المشروع في وقته المُحدد.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أعمال التصريف والإجراءات المتبعة إضافة إلى المواقع والأماكن المخصصة لتنفيذ المحطة والصعوبات التي قد تواجه سير العمل، وكيفية معالجتها لضمان إنجاز المشروع وفق الخطة المحددة.

الجدير بالذكر أن مشروع محطة الطاقة الشمسية من شأنه أن يعمل على تقليل كُلفة توليد الكهرباء في ساعات النهار، وتقليل الاحتياج للوقود الخاص بمحطات التوليد، والحفاظ على البيئة عبر التقليل من الانبعاثات الكربونية.