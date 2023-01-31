عدن.. مليشيا الانتقالي تصادر عشرات الدراجات النارية في حملة مستمرة منذ أيام

المنامة - ياسر ابراهيم - صادرت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً، عشرات الدراجات النارية في حملة مستمرة منذ أيام بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن، تواصل حملة غير معلنة منذ أيام على الدراجات النارية لضبطها ومصادرتها دون وجود أي قرار رسمي أو مسوغ قانوني.



وأضافت أن دوريات المليشيا نفذت حملات على الشوارع والأحياء خصوصا في مديريتي المنصورة والشيخ عثمان بحثا عن الدراجات النارية، وصادرت العشرات منها.



وجاءت الحملة عقب تعرض مهرجان تسوق نظمه مركز تجاري بمديرية المنصورة لهجوم بقنبلة صوتية رماها ملثمان كانا على متن دراجة نارية الخميس الفائت.



يُشار إلى أن الحملة المليشيا يتأثر منها آلاف الأسر التي باتت تعتمد على الدراجات النارية كمصدر وحيد للرزق في ظل انعدام الوظائف وفرص العيش تأثراً بالحرب التي تشهدها البلاد.

