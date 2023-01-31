إب..مليشيا الحوثي تحاصر منازل "آل البعني" بحزم العدين وتقتحم عدداً من المنازل

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذت مليشيا الحوثي الإرهابية، حملة مسلحة في مديرية حزم العدين، غربي محافظة إب (وسط اليمن)، في ظل انتهاكات واسعة تشهدها المحافظة.



وقال سكان محليون، إن حملة مسلحة مكونة من عدة أطقم عسكرية يستقلها عشرات المسلحين ترتكب انتهاكات بحق سكان منطقة "الأبعون" بمديرية حزم العدين غربي محافظة إب.



وأضافوا أن المليشيا اقتحمت نحو ثمانية منازل تابعة لأبناء وأقارب الشيخ علي عبدالله البعني، الذي قتل مطلع سبتمبر الماضي بخلافات مع أبناء من أسرة "آل الشحمي" بمنطقة بني زهير بمديرية العدين، وروّعت الأطفال والنساء.



وأشار الأهالي، إلى أن مليشيا الحوثي تسعى لخطف أبناء وأقارب الشيخ البعني الذين لم يكونوا متواجدين داخل المنازل، لافتين إلى أن الحملة الحوثية تواصل حصارها للمنطقة والتمركز في عدد من التباب والمناطق المحيطة بها.



والشيخ علي البعني، كان أحد أبرز الشخصيات الاجتماعية والقبلية في المحافظة، وسبق وأن خاض مواجهات مسلحة ضد مليشيا الحوثي عقب سيطرتها على محافظة إب منتصف أكتوبر 2014م، وفجّرت المليشيا منازله.

