شكرا لبحثكم عن خبر تجديد العهد والثقة بالرئيس القائد "عيدروس الزبيدي" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ميثاق الشعيبي

استجاب الجنوب وبوعي ومسؤولية لدعوة الحوار التي دعا إليها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، التي تسعى مشكورة وبجهد مميز وإصرار كبير من اجل إنهاء الصراع القائم، واستعادة وحدة الصف في مواجهة المشروع الكهنوتي للميليشيات الحوثية المدعومة بشكل واضح من النظام الإيراني، والتي تسعى إلى إغراق البلاد في الخراب وتحولت إلى وكيل لقوى التخريب، تخريب اليمن والجنوب وتاريخه وارثه الحضاري، وموقعة الحيوي، وسلوكه السياسي القائم على احترام حق الجوار والحفاظ على مكتسبات الجنوب وعلاقاته بالأشقاء والأصدقاء ..

ولذلك نعاهد قيادتنا السياسية ممثلة بالرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، أننا ماضون معهم على طريق الثورة ولن نحيد قيد أنملة حتى تحقيق أهداف ثورتنا المتمثل في التحرير والاستقلال واستعادة وبناء الدولة الجنوبية الفيدرالية الحديثة ..