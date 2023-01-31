شكرا لبحثكم عن خبر لن تصدق: رجل يعود إلى الحياة بالضالع بعد غسله وتكفينه وقبل دفنه بلحظات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شهدت محافظة الضالع، أمس الإثنين، عودة مواطن إلى الحياة، بعد تأكيد الأطباء وفاته وقيام أسرته بتغسيله وتكفينه استعداداً للصلاة عليه ودفنه.

وأفادت مصادر محلية إن المواطن عبدالرزاق محمد مثنى عميس، وهو أحد أبناء منطقة "لكمة لشعوب" بمديرية الحصين محافظة الضالع، عاد إلى الحياة بعد تأكيد الأطباء وفاته.

وأضافت أن أسرة المواطن عبدالرزاق عميس قامت بعد تأكيد الأطباء وفاته بتغسيله وتكفينه استعداداً للصلاة عليه ثم دفنه في مقبرة القرية، إلا أنه عاد إلى الحياة من جديد قبيل الذهاب به إلى المسجد للصلاة عليه، في واقعة غريبة ونادرة.

وأشارت المصادر إلى أن "عميس" دخل في غيبوبة، وظن الأطباء أنه فارق الحياة وأخبروا أهله بذلك، لتقوم أسرته بعد ذلك بتغسيله وتكفينه استعداداً للصلاة عليه ودفنه، إلا أنه استفاق من غيبوبته وعاد إلى الحياة مجدداً، وسط ذهول وفرحة أفراد أسرته وأهالي منطقته.