شاب يخنق شقيقه الأصغر في حضرموت ويعترف للشرطة

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يزيد بن سلمان - شبوة - قتل شاب عشريني على يد أخيه الأكبر في سطح منزلهم خنقاً بمدينة الشحر . وسُجلت الجريمة على أنها حالة انتحار و سرعان ما انكشفت القضية فور تلقى الأجهزة الأمنية البلاغ بهذه الواقعة الخطيرة ، والتي باشرت بالنزول إلى الموقع وجمع المعلومات و الاستدلالات و معاينة مسرح الجريمة ونقل الجثة إلى المستشفى وفتح محضر تحقيق لمعرفة الملابسات الحقيقة وراء هذه الجريمة . وتم تشكيل فريق أمني بقيادة وإشراف مدير أمن مديرية الشحر العقيد/عوض بن عكاس العوبثاني و مدير البحث الجنائي والأدلة الجنائية وقسم التحقيقات وشرطة المدينة (المنصورة ) . وخلال التحقيقات مع الأخ اعترف بارتكابه عملية القتل بحق أخيه الأصغر في سطح منزلهم خنقاً، وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية وحجزه وتحويل ملف القضية إلى النيابه العامة لينال جزاءه العادل .

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