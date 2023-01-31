شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن الشخصية الانتقالية الشبوانية التي ستتولى رئاسة الحكومة في التغيير القادم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علمت مصادر مطلعة أن قرارات جمهورية بتعيينات جديدة مرتقب صدورها خلال الساعات القادمة في اليمن .

وذكرت المصادر أن من بين تلك القرارات الجمهورية قرارا بتعيين أحمد حامد لملس رئيسا لمجلس الوزراء اليمني بدلا عن معين عبدالملك الذي شغل هذا المنصب منذ أكثر من 4 سنوات.

وأحمد حامد لملس هو محافظ للعاصمة المؤقتة عدن منذ منتصف 2020 وفقا لإتفاق الرياض، وقبل أشهر تم تعيينه وزيرا للدولة بدون وزارة في حكومة معين عبدالملك.

وأشارت ذات المصادر إلى أن قرار تعيين لملس رئيسا للحكومة اليمنية، قد حسم أمره، وتم الاتفاق بشأنه، لافتة إلى أن ذلك يأتي ضمن مصفوفة قرارات أخرى من المرتقب صدورها الليلة أو خلال الأسبوع الجاري على اكثر تقدير.

وأختتمت بالتأكيد على وجود قرارات وإجراءات مهمة جدا وحساسة تم الاتفاق والتوافق والتنسيق بشأنها مع كافة القوى الوطنية والتحالف العربي والدول الراعية للملف اليمني خلال الأيام الماضية في المملكة السعودية والإمارات وسلطنة عمان، مشيرة إلى أن بعضها مازال قيد المناقشة وأخرى حسم أمرها ويترقب صدورها قريبا جدا.

يذكر أن معين عبدالملك عين رئيسا لمجلس الوزراء في أواخر العام 2018 خلفا لأحمد عبيد بن دغر، وتم تزكيته لاحقا رئيسا لحكومة المناصفة اليمنية المنبثقة عن إتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي.