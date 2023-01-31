شكرا لبحثكم عن خبر وزير خارجية اليمن يزور مكتبه في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قام وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، ومعه عدد من السفراء والدبلوماسيين الأوروبيين المعتمدين لدى بلادنا، بزيارة المبنى الجديد للديوان العام لوزارة الخارجية في العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضح بن مبارك، بأن وزارة الخارجية ستستأنف قريباً نشاطها الدبلوماسي بكامل طاقتها الحالية من العاصمة المؤقتة عدن وستشهد نقلة نوعية وتحقق إنجازات جديدة مؤسسية وإدارية ودبلوماسية تساعد على تعزيز دورها الوطني في انهاء الانقلاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وأكد وزير الخارجية، أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الحضور الدبلوماسي وتشجيع البعثات الدبلوماسية على استئناف مهامها من العاصمة المؤقتة عدن.

من جانبهم، عبر السفراء عن دعمهم لهذه الخطوة وتعاونهم الكامل مع وزارة الخارجية.