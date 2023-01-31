شكرا لبحثكم عن خبر بن فريد: مواجهة الشعب الجنوبي والوصاية على مصيره وأرضه أمر لم يفلح فيه حتى علي صالح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - غرد رئيس مكتب العلاقات الخارجية وممثل المجلس الإنتقالي الجنوبي لدى دول الإتحاد الأوربي أحمد عمر بن فريد، اليوم، خلال حسابه الرسمي بتويتر: مواجهة قضية الجنوب بهذه الصورة أو تلك، بهذا المبرر أو ذاك. وأردف بن فريد تغريدته: يعني تلقائيا مواجهة الشعب والوصاية على مصيره وأرضه، وهذا أمر لم يفلح فيه حتى علي صالح حينما كان يحتكم على دولة كاملة الأركان. وأضاف: ننصح الذي اتى من نفس المدرسة وعاصر ذات التجربة،أن يستخلص الدروس والعبر،وأن لا يقع في المحذور.

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