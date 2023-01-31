شكرا لبحثكم عن خبر عدن: قيادة النساء للسيارات تتسبب في زيادة الحوادث المرورية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تزايد في الآوانة الأخيرة، إقبال النساء على قيادة السيارات في العاصمة المؤقتة عدن.

وتزايد إقبال النساء وقيادتهن للسيارات، في ظل عدم إمتلاك بعضهن لرخصة القيادة المحلية والتي تصدر من إدارة شرطة المرور بعدن.

وإستناداً إلى إحصائية مرورية محلية أطلعت عليها صحيفة "عدن الغد"، فقد أرتفع نسبة النساء اللاتي يقودن السيارات في عدن بشكل لافت، منذ عام 2016.

ووفق الإحصائية المرورية، فإن إرتفاع نسبة النساء اللاتي يقودن، وصلت إلى 13%، بعد أن كانت 3% في 2016م.

وأشارت الإحصائية، إلى أن من بين كل 100 سيارة تسير في طرقات مدينة عدن، توجد 13 تقودها نساء.

هذا، وأدى قيادة معظم النساء للسيارات اللاتي لا يمتلكنّ تصريحٍ في ذلك، إلى إرتكاب الكثير من الحوادث المرورية في عدن.