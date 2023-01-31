شكرا لبحثكم عن خبر صاروخ حوثي يسقط في جوف اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فشلت ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق صاروخ باليستي من العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرتها.

وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي، أطلقت صاروخًا باليستيًا من صنعاء وسقط في محافظة الجوف، شرقي العاصمة.

وأوضحت المصادر أن الصاروخ الحوثي سقط في منطقة "الهيجة" بمديرية المتون، وأحدث انفجاراً هائلاً في المنطقة.

ولم يسفر الصاروخ عن أضرار مادية أو بشرية، بحسب المصادر.