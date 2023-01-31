إب.. مليشيا الحوثي تفرض اتاوات جديدة على المحلات الصغيرة

فرضت مليشيا الحوثي الانقلاببة، اتاوات جديدة على المحلات الصغيرة بمدينة إب (وسط اليمن)، في ظل الحرب التي تشنها المليشيا على الباعة والتجار في مناطق سيطرتها.



وقالت مصادر محلية، إن هيئة المواصفات والمقاييس التابعة للحوثيين في محافظة إب، استحدثت اتاوات جديدة على أصحاب البقالات والدكاكين الصغيرة تحت مسمى ترخيص "ميزان".



وأوضحت المصادر أن مندوبي الهيئة يرافقهم مسلحون يجوبون الشوارع ويفرضون على كل محل ثلاثة آلاف ريال مقابل فحص ومعايرة "الميزان" ومنح ترخيص عمل به.



وحسب المصادر فإن الهيئة تسعى إلى تجديد الترخيص كل خمسة أشهر مقابل رسوم مالية.



ومنذ سيطرتها على المحافظة، عمدت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، على استهداف القطاع الخاص والتجار وصغار الباعة وفرض اتاوات مالية عليهم تحت مسميات مختلفة الأمر الذي دفع بعضهم إلى الإفلاس فيما اُجبر آخرين على وقف أنشطتهم ومغادرة المحافظة.

