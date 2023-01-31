اليمن.. الأرصاد يحذر المزارعين من أجواء باردة خلال الساعات القادمة

المنامة - ياسر ابراهيم - حذر المركز اليمني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، المواطنين والمزارعين في المناطق الباردة وكذلك المسافرين إليها؛ بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة خلال الساعات القادمة.

وقال المركز في نشرة الطقس الجوية، إنه يتوقع أجواء باردة على محافظات (الضالع، البيضاء ذمار، صنعاء عمران وصعدة) وغرب محافظتي (مأرب والجوف) واجزاء من هضبة حضرموت.

كما توقّع أجواء باردة نسبياَ أيضا على مرتفعات محافظات (لحج، تعز، إب، أبين وشبوة) أثناء الليل والصباح الباكر.

ونبه المركز، الصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأشار إلى إنه يتوقع رياح نشطة إلى شديدة السرعة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل أقصى سرعة لها 30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.