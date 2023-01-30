شكرا لبحثكم عن خبر الماجستير بامتياز من جامعة عدن للباحث "أبو بكر العوادي" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نال الباحث "أبو بكر سالم محمد العوادي" اليوم الإثنين، درجة الماجستير بامتياز من جامعة عدن، كلية العلوم الإدارية، قسم إدارة أعمال.

وقدم الباحث رسالة الماجستير تحت عنوان: "التوجّه الاستراتيجي وأثره في أبعاد المسؤولية الاجتماعية للتسويق" دراسة حالة (بالتطبيق على العاملين الإداريين لدى شركة أسمنت الوحدة في محافظة أبين).

وتكونت لجنة المناقشة من:

- أ. مشارك. د. صالح عمرو الجريري، عضواً ومشرفاً علمياً من جامعة عدن

- أ. مشارك. د. عبدالرحمن محمد سالم اللحجي، رئيساً ومناقشاً داخلياً من جامعة عدن.

- أ. مشارك. د. خالد محمد الجابري، عضواً ومناقشاً خارجياً من جامعة حضرموت.

وأشادت اللجنة بمحتوى الرسالة التي قدمها الباحث، وما تضمنته من دراسة للحالة التي جرى حولها البحث، حيث ظهر جلياً مدى الجهد المبذول فيها.

حضر المناقشة، عميد كلية العلوم الإدارية د. ياسر باسردة، وعدد من الأساتذة في الكلية، ورجال أعمال، وشخصيات اجتماعية، وعدد من أصدقاء الباحث.