عدن.. بن مبارك يبحث مع عدد من رؤساء البعثات الأوروبية التطورات في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الإثنين، مع عدد من رؤساء البعثات الأوروبية المعتمدة لدى اليمن برئاسة سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابريل فينالس، التطورات في بلاده.



جاء ذلك في لقاء جمع وزير الخارجية مع السفراء الأوروبيين في العاصمة المؤقتة عدن، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وخلال اللقاء أكد بن مبارك، أن تحقيق السلام في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث يأتي على راس أولويات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لافتا الى المرونة الكاملة التي تعامل بها الجانب الحكومي والتنازلات المتتابعة التي قدمها لتحقيق السلام.



وقال إن "مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يعملان على تحسين الخدمات العامة والارتقاء بالوضع المعيشي والاقتصادي بالرغم من كل التحديات والظروف الإنسانية التي تعيشها البلاد نتيجة للعدوان الحوثي على الشعب اليمني ومقدراته الاقتصادية الحيوية".



وأوضح وزير الخارجية أن مليشيا الحوثي لم توقف اعتداءاتها العسكرية في مختلف المناطق اليمنية، مشيرا الى أهمية استمرار الضغوط عليها ودعم مجلس القيادة الرئاسي سياسيا واقتصاديا لتحقيق السلام.



من جانبهم أكد رؤساء البعثات الأوروبية على موقفهم الداعم للحل السياسي في اليمن ودعم مجلس القيادة الرئاسي لتحقيق السلام في اليمن، وفق المصدر.

