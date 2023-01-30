شاهد .. الصاروخ ياسمين الخطيب تنافس سما المصري بإطلالة ساخنة وغير مسبوقة وفستانها الفاضح يكشف المستور من جسدها

فنون - سعدمحمود - شاركت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب مع جمهورها صور جديدة لها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة جريئة وفستان مثير يكشف أجزاء واسعة من جسدها.

وعلقت ياسمين الخطيب على صورها الجديدة بعبارة : "أحب الأشخاص المجانين الذين يفاجئونني بشيء مجنون"

وظهرت الخطيب على يخت في عرض النيل، حيث ارتدت فستاناً مثيرًا باللون الأزرق، وكشف الفستان عن جزء كبير من ساقيها.

واستعرضت ياسمين رشاقتها وجسدها الممشوق من خلال الصور حيث ظهرت بإطلالة مميزة، فيما كشفت صورها عن وشم "تاتو" بسيط أسفل ساقها.

وتفاعل عدد كبير من جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل مع إطلالتها الأخيرة لما تتسم به من جرأة وإثارة، وشبهها البعض في هذه الإطلالة بـ"النجمة اللبنانية هيفاء وهبي".

ويمتنع موقع الخليج 365 من نشر الصور احتراماً لمتابعينا الكرام